ПСБ приобрел 17% акций «Камы»

ПСБ приобрел 16,98% акций АО «Кама» (производителя электромобиля «Атом»). Стоимость сделки составила 9,9 млрд руб. Об этом сообщила кредитная организация.

«Инвестиции в проект "Атом" являются для банка стратегическим вкладом в развитие электромобильности в России, на базе которого будут системно и долгосрочно развиваться технологии альтернативного транспорта как части стратегии технологического суверенитета России»,— уточнили в банке (цитата по ТАСС).

Запустить серийный выпуск «Атома» планировали в 2025 году, но сдвинули срок на год. В декабре «КамАЗ» объявил о старте программы предпродаж первой партии электромобилей. Открытые предпродажи авто начались в апреле. В июле «Кама» передала первые электромобили покупателям, оформившим предзаказ. Всего до конца года производитель планирует передать заказчикам минимум 3 тыс. электромобилей.

«Атом» обойдется в 3,98 млн руб. Кузов представлен в пяти цветах. Электромобиль оснащен двигателем мощностью 150 кВт (эквивалентно 204 л. с.). Емкость батареи составляет 77 кВт/ч, что обеспечивает запас хода около 500 км. Разработка автомобиля велась с 2021 года.