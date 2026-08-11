Единственная в Румынии АЭС приостановит работу из-за обмеления Дуная
Единственная в Румынии атомная электростанция (АЭС) «Чернаводэ» временно остановит работу одного из реакторов в ближайшие двое суток из-за обмеления Дуная. Об этом сообщил заместитель генерального директора Национального управления румынских вод Сорин Рындашу.
Господин Рындашу пояснил, что уровень воды в районе «Чернаводэ» достиг отметки в -230 см. Это порог, при котором электростанция приостанавливает работу.
«Уровень воды в этом районе значительно снизился, за последние часы он упал еще на шесть сантиметров, поэтому, по сути, притока воды нет»,— заявил телеканалу Digi24 Сорин Рындашу.
По прогнозам господина Рындашу, АЭС может приостановить работу как минимум на две недели. Углубление дна реки не сможет предотвратить приостановку, несмотря на то что за неделю было извлечено 100 тыс. куб. м.
Замглавы Национального управления румынских вод также напомнил, что в ближайшие пять дней в бассейне Дуная не ожидается дождей.
Из-за засухи, которая привела к обмелению Дуная, АЭС не хватает воды для охлаждения генераторов. Власти Румынии предпринимали попытки восстановить уровень воды в Дунае: затапливали баржи для перенаправления части воды в русло, питающее станцию; подрывали часть скалы для создания естественного подводного порога и т.д.
Подробнее об обмелении реки — в материале «Ъ» «Европа осталась без Дуная».
Власти Румынии предпринимали активные меры для обеспечения работы АЭС «Чернаводэ» до её остановки. Например, 9 августа 2026 года в дунайском рукаве Бала были затоплены четыре баржи, чтобы перенаправить часть воды в русло, питающее румынскую атомную электростанцию. Ещё раньше, 3 августа 2026 года, румынские военнослужащие подорвали подводную скалу в русле Дуная с использованием около 180 кг взрывчатки, чтобы увеличить поток воды к АЭС.
Эти действия были вызваны критическим падением уровня воды в Дунае, который на тот момент достиг самого низкого показателя за последние 40 лет, что затрудняло охлаждение оборудования АЭС. Правительство Румынии выделило 7 миллионов леев ($1,4 млн) на аварийные работы, включая углубление русла и очистку канала подачи воды к АЭС.
Проблемы с электроснабжением и судоходством из-за обмеления Дуная затронули и другие страны. Например, в Венгрии 1 августа 2026 года возникла угроза прекращения работы единственной АЭС «Пакш» из-за пересыхания Дуная, о чём сообщил премьер-министр Петер Мадьяр. В Сербии 3 августа 2026 года президент Александр Вучич отмечал проблемы на нефтеперерабатывающем заводе и прогнозировал, что через несколько дней река станет непригодной для судоходства.