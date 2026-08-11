Единственная в Румынии АЭС приостановит работу из-за обмеления Дуная

Единственная в Румынии атомная электростанция (АЭС) «Чернаводэ» временно остановит работу одного из реакторов в ближайшие двое суток из-за обмеления Дуная. Об этом сообщил заместитель генерального директора Национального управления румынских вод Сорин Рындашу.

Господин Рындашу пояснил, что уровень воды в районе «Чернаводэ» достиг отметки в -230 см. Это порог, при котором электростанция приостанавливает работу.

«Уровень воды в этом районе значительно снизился, за последние часы он упал еще на шесть сантиметров, поэтому, по сути, притока воды нет»,— заявил телеканалу Digi24 Сорин Рындашу.

По прогнозам господина Рындашу, АЭС может приостановить работу как минимум на две недели. Углубление дна реки не сможет предотвратить приостановку, несмотря на то что за неделю было извлечено 100 тыс. куб. м.

Замглавы Национального управления румынских вод также напомнил, что в ближайшие пять дней в бассейне Дуная не ожидается дождей.

Из-за засухи, которая привела к обмелению Дуная, АЭС не хватает воды для охлаждения генераторов. Власти Румынии предпринимали попытки восстановить уровень воды в Дунае: затапливали баржи для перенаправления части воды в русло, питающее станцию; подрывали часть скалы для создания естественного подводного порога и т.д.

Подробнее об обмелении реки — в материале «Ъ» «Европа осталась без Дуная».