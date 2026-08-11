Делегация Россотрудничества посетила Дамаск

Русский дом в Дамаске возобновит работу, подтвердило Россотрудничество. Делегация ведомства 9–10 августа посетила Дамаск.

Визит прошел по поручению руководителя Россотрудничества Игоря Чайки, возглавлял делегацию его заместитель Алексей Клещев. Во время поездки были проработаны «практические вопросы возобновления деятельности» Русского дома, рассказали ТАСС в Россотрудничестве.

Русский дом в Дамаске приостановил работу с декабря 2024 года. Тогда коалиция исламистских группировок объявила о захвате власти в стране, а президент Сирии Башар Асад вместе с семьей получил убежище в России. В июне 2026-го Россотрудничество и новые власти Сирии договорились возобновить работу Русского дома. Стороны также согласовали увеличение квот в российских вузах для сирийских студентов.