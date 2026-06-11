Россия и Сирия договорились возобновить работу Русского дома в Дамаске

Россотрудничество и новые власти Сирии договорились возобновить работу Русского дома в Дамаске. Глава агентства Игорь Чайка и временный поверенный в делах посольства Сирии в России Абдулраззак Исмаил провели встречу и также достигли договоренностей об увеличении квот в российских вузах для сирийских студентов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Будем надеяться, что до конца текущего года центр заработает. Это позволит существенно нарастить объем взаимодействия и упростить подготовку к набору студентов. Когда на месте появятся квалифицированные специалисты, объем квоты, о котором мы сегодня говорим, конечно же, увеличится еще больше»,— отметил глава Россотрудничества.

Господин Чайка предложил в кратчайшие сроки направить в Сирию техническую делегацию для оценки состояния Русского дома и согласования организационных вопросов. После этого он планирует лично прилететь в Дамаск для официального открытия представительства.

Русский дом в Дамаске не функционировал полноценно после смены власти в Сирии 8 декабря 2024 года. Тогда коалиция исламистских группировок объявила о захвате власти в стране, а президент Сирии Башар Асад вместе с семьей получил убежище в России.