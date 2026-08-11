В Кузбассе будут судить женщину, чей сын умер от теплового удара в запертой машине

В Кемеровской области перед судом предстанет 39-летняя жительница Новокузнецка, чей сын умер от теплового удара в запертом автомобиле. Женщине вменяют ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

По информации прокуратуры Кузбасса, 17 июня женщина оставила 7-летнего сына в закрытой машине и ушла по делам на длительное время. На улице было +26. Вернувшись, она обнаружила ребенка без сознания. Мальчик был госпитализирован в медучреждение, где, несмотря на оказанную помощь, скончался.

Следственные органы возбудили уголовное дело.

Илья Николаев