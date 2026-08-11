Совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды за I полугодие
Совет директоров «Русала» (MOEX: RUAL) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании. Внеочередное собрание акционеров по вопросу выплаты состоится 4 сентября в Калининграде.
В начале июня акционеры «Русала» поддержали рекомендацию совета директоров об отказе от дивидендов за первый квартал. В последний раз компания выплатила дивиденды в размере $302 млн, или $0,02 на акцию, по итогам первого полугодия 2022 года.
«Русал» — лидер по поставкам российского алюминия. Основной акционер компании — холдинг «Эн+» (56,88%), еще 25,52% принадлежат «СУАЛ партнерс».
В начале июня 2026 года акционеры «Русала» уже поддержали рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам первого квартала 2026 года. Окончательное решение по этому вопросу было принято на внеочередном собрании акционеров, состоявшемся 1 июня 2026 года.
Согласно дивидендной политике, «Русал» направляет на выплаты 15% от скорректированного показателя EBITDA, однако такое решение зависит от соблюдения кредитных обязательств и уровня ликвидности. ФАС в марте 2026 года потребовала от «Русала» снизить цены на алюминий для российских компаний до 30 апреля, так как они превышали экспортные.
Ранее «Русал» уже принимал решение не выплачивать дивиденды за 2024 год. За это решение проголосовало более 62% акционеров, принявших участие в собрании в июне 2025 года.