Совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды за I полугодие

Составлено ИИ-Ассистентъ

В начале июня 2026 года акционеры «Русала» уже поддержали рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам первого квартала 2026 года. Окончательное решение по этому вопросу было принято на внеочередном собрании акционеров, состоявшемся 1 июня 2026 года.

Согласно дивидендной политике, «Русал» направляет на выплаты 15% от скорректированного показателя EBITDA, однако такое решение зависит от соблюдения кредитных обязательств и уровня ликвидности. ФАС в марте 2026 года потребовала от «Русала» снизить цены на алюминий для российских компаний до 30 апреля, так как они превышали экспортные.

Ранее «Русал» уже принимал решение не выплачивать дивиденды за 2024 год. За это решение проголосовало более 62% акционеров, принявших участие в собрании в июне 2025 года.