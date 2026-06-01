«Русал» не выплатит дивиденды за первый квартал

Акционеры «Русала» (MOEX: RUAL) одобрили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов по итогам первого квартала 2026 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании на Гонконгской бирже.

Согласно дивидендной политике, «Русал» направляет на выплаты 15% от скорректированного показателя EBITDA, однако решение зависит от соблюдения кредитных обязательств и уровня ликвидности. В прошлый раз компания выплатила дивиденды в размере $302 млн, или $0,02 на акцию, по итогам первого полугодия 2022 года.

«Русал» — главный поставщик российского алюминия. Основным акционером компании выступает холдинг «Эн+» (56,88%), еще 25,52% акций принадлежат «СУАЛ партнерс».