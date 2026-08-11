В СПЧ заявили о нехватке механизмов для помощи россиянам за рубежом

Арест россиян за рубежом «стал очень серьезной тенденцией», заявил член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Ионов. Он пожаловался на нехватку международных правовых механизмов для оказания помощи арестованным гражданам России.

По словам господина Ионова, сейчас остаются возможными только обмен россиян или их экстрадиция. Помимо этого СПЧ обращается в международные правовые организации, если в отношении арестованных применяют пытки либо нарушен режим их содержания.

«Последние кейсы, когда в Европе арестовывали наших граждан, они заканчивались обменом. Поэтому с учетом текущей геополитической обстановки это та реальность, в которой нам приходится жить»,— сказал «РИА Новости» член СПЧ.

На прошлой неделе стало известно об аресте в Израиле российского историка и писателя Артема Кирпиченка. По данным ТАСС, он прилетел в Тель-Авив из Еревана утром 2 августа, после чего связь с ним пропала. Посольство России в Израиле направило запрос в местные ведомства.