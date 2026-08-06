Посольство России проверяет данные об аресте историка Кирпиченка в Израиле

Посольство России в Израиле направило запрос в компетентные местные ведомства в связи с информацией о задержании историка Артема Кирпиченка. Об этом сообщил «РИА Новости» посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов. Он отметил, что от родственников, близких и коллег господина Кирпиченка обращений в диппредставительство пока не поступало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Кирпиченок

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press Артем Кирпиченок

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Публицист и бывший депутат Госдумы Дарья Митина 5 августа сообщила в Telegram, что историк находится в израильской тюрьме, не уточнив обстоятельства случившегося. По данным ТАСС, он прилетел в Тель-Авив из Еревана утром 2 августа, после чего связь с ним пропала.

Артем Кирпиченок родился в 1975 году в Ленинграде. Жил в Израиле, окончил Еврейский университет в Иерусалиме. Служил в израильской армии, позднее вернулся в РФ. Сейчас возглавляет отдел славянских исследований Центра арабо-евразийских исследований.