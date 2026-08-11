Власти распространили свободную экономическую зону на три приграничные области

Режим свободной экономической зоны (СЭЗ) распространили на всю территорию Брянской, Белгородской и Курской областей. До этого он действовал только территориях приграничных регионов, которым нанесен наибольший ущерб. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Новыми резидентами СЭЗ могут стать предприниматели, планирующие инвестпроекты в сфере обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Речь идет в том числе о производстве кормов, минеральных удобрений, бумаги. Власти рассчитывают, что объем инвестиций в упомянутые области превысит 200 млрд руб., и будет создано 4 тыс. рабочих мест, уточнил господин Мишустин на совещании с вице-премьерами.

С 2024 года в силу вступил закон, предусматривающий включение отдельных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, граничащих с Украиной, в состав СЭЗ, действующей также в Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР. Для бизнеса предусмотрены налоговые и административные льготы, в том числе обнуление земельного налога на три года и возможность создания свободной таможенной зоны. Расширение зоны действия режима главы регионов еще в январе обсуждали с Минэкономики.

Подробности — в материале «Ъ-Черноземье» «Приграничное расстройство».