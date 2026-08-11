В Республике Алтай смягчили ограничения на продажу топлива

Правительство Республики Алтай установило для всех муниципалитетов единый суточный лимит — 50 л бензина и 100 л дизеля. Ранее в Горно-Алтайске и еще двух районах лимит составлял 30 и 50 л.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«Благодаря ранее принятым мерам нам удалось снизить ажиотаж на продажу бензина. В Горно-Алтайске и северных районах очередей на АЗС практически нет»,— написал в своем канале в «Максе» глава региона Андрей Турчак.

По его словам, локальные проблемы, включая высокую стоимость, сохраняются в Кош-Агачском и Улаганском районах. Господин Турчак связал это с ростом турпотока на Алтай.

Михаил Кичанов