В Ревде арестованный за избиение ветерана СВО раскаялся в своем поступке

Антон Черкасов, обвиняющийся в нападении на ветерана специальной военной операции (СВО) в Ревде, раскаялся и попросил прощения за свой поступок, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Черкасв

Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых Антон Черкасв

Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых

Фигурант, более известный в определенных кругах по прозвищу «Черкас», сначала не собирался извиняться перед потерпевшим — сказал только то, что сожалеет о случившемся. По словам полковника Горелых, спустя несколько часов в ИВС территориального ОВД у него, «вероятно, проснулась совесть». «Две недели назад я действовал противоправно против участника СВО, о чем очень сильно сожалею. Извинялся перед ним лично неделю назад, теперь хочу извиниться публично перед ним, его женой и мамой, детьми, боевыми товарищами. Никого не хотел оскорбить — искренне об этом сожалею, это себе урок»,— сказал Черкасов.

Полиция также задержала еще одного местного жителя, ранее неоднократно судимого, по фамилии Пушкарев, который вышел из челябинской колонии после отбытия наказания за крайне тяжкое преступление. Он подозревается в нарушении правил надзора — его задержали и поместили в ИВС. «Он обязан был с 22:00 до 6:00 находиться дома, а в день, когда произошел конфликт, глубокой ночью присутствовал на месте происшествия. Поднадзорник не проявил гражданскую позицию и не предпринял хоть каких-либо мер, чтобы предотвратить побои и оскорбления ветерана»,— рассказал Валерий Горелых.

В отношении Черкасова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) — суд поместил его под стражу до 8 октября. По данным следствия, вечером 26 июля у подъезда дома на улице Максима Горького он во время конфликта несколько раз ударил 49-летнего инвалида, ветерана спецоперации, костылем по голове и ногам, а также нанес ему несколько ударов рукой по голове. По информации СМИ, конфликт начался после того, как мужчина вступился за девушку, к которой, по словам очевидцев, приставал нападавший.

Ирина Пичурина