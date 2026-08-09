В Ревде задержали рецидивиста, напавшего на ветерана СВО

В Ревде (Свердловская область) задержали местного жителя, подозреваемого в нападении на участника специальной военной операции (СВО). В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщили в Следственном управлении СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Свердловской области Фото: СУ СКР по Свердловской области

По версии следствия, вечером 26 июля у подъезда дома на улице Максима Горького подозреваемый, 1989 года рождения, во время конфликта несколько раз ударил мужчину 1977 года рождения его костылем по голове и ногам, а также нанес ему несколько ударов рукой по голове.

Как ранее сообщал портал E1, пострадавший является инвалидом и участником СВО. По данным издания, конфликт начался после того, как мужчина вступился за девушку, к которой, по словам очевидцев, приставал нападавший. После этого агрессор стал оскорблять мужчину, отобрал у него костыль и избил. Происшествие попало на видео.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, личность подозреваемого сотрудники полиции установили «по горячим следам». «Руку на защитника Родины поднял и многократно гнусно оскорбил местный рецидивист, более известный в определенных кругах как "Черкас", 1989 года рождения. В его "послужном списке" целая серия судимостей. В том числе по статьям 162 (разбой), 213 (хулиганство), 125 (оставление в опасности), 116 (побои), 112 (вред здоровью средней тяжести) и 115 (легкий вред здоровью). Последнее наказание он отбывал в ИК-47 Каменска-Уральского»,— прокомментировал полковник Горелых.

Санкция ч. 2 ст. 213 УК РФ предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.