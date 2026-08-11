Напавший на ветерана СВО в Ревде помещен под стражу

Городской суд Ревды отправил под стражу до 8 октября ранее судимого 37-летнего местного жителя Антона Черкасова, который обвиняется в нападении на 49-летнего ветерана специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Черкасов

Фото: Ревдинский городской суд Антон Черкасов

Фото: Ревдинский городской суд

Постановление вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами. По данным главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, фигурант раскаялся и попросил прощения за свой поступок перед пострадавшим, а также его семьей и боевыми товарищами.

В отношении Черкасова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По данным следствия, вечером 26 июля у подъезда дома на улице Максима Горького он во время конфликта несколько раз ударил инвалида, ветерана спецоперации, костылем по голове и ногам, а также нанес ему несколько ударов рукой по голове. По информации СМИ, конфликт начался после того, как мужчина вступился за девушку, к которой, по словам очевидцев, приставал нападавший.

Ирина Пичурина