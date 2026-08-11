В Иркутской области при столкновении большегрузов погибли оба водителя

В Нижнеудинском районе Иркутской области сегодня утром произошло смертельное ДТП с участием тягача FAW и грузовика FOTON. Оба водителя погибли на месте, сообщили в региональном главке МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным полиции, инцидент произошел на 1403-м км автодороги Р-255 «Сибирь» в районе деревни Хингуй. 46-летний водитель FOTON выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с FAW под управлением 40-летнего водителя. В аварии удалось выжить только 38-летнему пассажиру FAW, который с травмами доставлен в больницу.

Обстоятельства происшествия на месте устанавливает следственно-оперативная группа. Организовано реверсивное движение автотранспорта.

Михаил Кичанов