В Германии из-за обмеления Рейна грузовикам разрешили ездить по воскресеньям

Из-за сбоя речных грузоперевозок в связи с рекордным обмелением Рейна многие федеральные земли Германии приостановили запрет на движение грузовиков по воскресеньям. Об этом сообщает Financial Times (FT). Разрешение действует до конца августа в четырех западных землях — Северном Рейне-Вестфалии, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце и Сааре. Со следующей недели к ним присоединится Баден-Вюртемберг.

На речной транспорт приходится лишь 5% всех грузоперевозок в Германии. Однако Рейн, как пишет FT, «остается критической артерией для поставок угля, нефти и руды». Уровень воды в ключевом узле судоходства, Каубе, упал до исторического минимума. Он более чем на треть ниже предыдущего антирекорда 2018 года. Работа паромной переправы в Каубе также приостановлена, а ставки фрахта достигли максимумов почти 15-летней давности.

Глава ассоциации внутреннего судоходства (BDB) Йенс Шванен предупредил, что при дальнейшем падении уровня воды судоходство по всей длине реки станет невозможным, а сама река может фактически разделиться на две части.

Экономисты предупреждают, что сбои судоходства на Рейне могут снизить рост ВВП Германии на 0,3% в этом году. Ранее эксперты прогнозировали годовой рост ВВП 0,5%.

Екатерина Наумова