В Германии из-за обмеления Рейна грузовикам разрешили ездить по воскресеньям
Из-за сбоя речных грузоперевозок в связи с рекордным обмелением Рейна многие федеральные земли Германии приостановили запрет на движение грузовиков по воскресеньям. Об этом сообщает Financial Times (FT). Разрешение действует до конца августа в четырех западных землях — Северном Рейне-Вестфалии, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце и Сааре. Со следующей недели к ним присоединится Баден-Вюртемберг.
На речной транспорт приходится лишь 5% всех грузоперевозок в Германии. Однако Рейн, как пишет FT, «остается критической артерией для поставок угля, нефти и руды». Уровень воды в ключевом узле судоходства, Каубе, упал до исторического минимума. Он более чем на треть ниже предыдущего антирекорда 2018 года. Работа паромной переправы в Каубе также приостановлена, а ставки фрахта достигли максимумов почти 15-летней давности.
Глава ассоциации внутреннего судоходства (BDB) Йенс Шванен предупредил, что при дальнейшем падении уровня воды судоходство по всей длине реки станет невозможным, а сама река может фактически разделиться на две части.
Экономисты предупреждают, что сбои судоходства на Рейне могут снизить рост ВВП Германии на 0,3% в этом году. Ранее эксперты прогнозировали годовой рост ВВП 0,5%.
Уровень воды в Рейне, являющемся важным путем транспортировки грузов в Европе, 7 августа 2026 года продолжил падать, достигнув абсолютного антирекорда за всю историю наблюдений, по данным Федерального ведомства водных путей и судоходства (WSV). В Дюссельдорфе падение составило 15 см, что также является абсолютным рекордом для города. Обмеление Рейна может существенно нарушить торговлю в Европе, так как река остается одним из важнейших путей транспортировки энергоносителей и промышленных товаров.
По состоянию на 4 августа 2026 года уровень воды у города Кауба на юго-западе Германии достиг 24 см, что является рекордно низким уровнем с 1880 года, когда начались измерения. Отмечается, что полное прекращение прохода судов по реке маловероятно, но необходимость уменьшать нагрузку на суда приведет к росту издержек и возможным перебоям с поставками. Из-за продолжительной засухи в Германии на поверхности рек, включая Эльбу, уже показались так называемые «камни голода», на которых указаны даты прошлых засух.
Обмеление Рейна этим летом вызвано засухой и несколькими волнами экстремальной жары в Европе, что также привело к рекордно низкому уровню воды в других европейских реках, включая Дунай и Вислу. Обмеление Дуная уже привело к перебоям в транспортировке грузов и проблемам с электроэнергией в Венгрии, Румынии и Сербии.