Рейн обмелел до исторического минимума

Уровень воды в Рейне 7 августа продолжил снижаться и достиг абсолютного антирекорда за всю историю наблюдений, сообщает Федеральное ведомство водных путей и судоходства (WSV).

Падение зафиксировано в Северном Рейне — Вестфалии на всех четырех измерительных станциях. В Дюссельдорфе уровень упал на 15 см — это абсолютный рекорд для города.

По оценке WSV, существенного улучшения в ближайшие дни не ожидается. Обмеление связано с дефицитом осадков в последние месяцы. Аномально низкий уровень воды фиксируется и на других реках Европы, включая Дунай.