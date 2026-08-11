Совет директоров «Т-Технологий» рекомендовал дивиденды за второй квартал

Совет директоров МКПАО «Т-Технологии» (головная структура Т-Банка) рекомендовал выплатить дивиденды за второй квартал 2026 года в размере 4,7 руб. на акцию, указано на сайте раскрытия информации. Номинальным держателям и профессиональным участникам рынка выплаты поступят до 26 октября, остальным акционерам — до 17 ноября.

Источник дивидендов, как и общая сумма выплаты, не раскрывается. Согласно дивполитике, компания направляет на эти цели до 30% чистой прибыли по МСФО за отчетный период (показатель за второй квартал — 52,1 млрд руб., за первое полугодие — 98,6 млрд руб.). Собрание акционеров по вопросу дивидендов состоится 1 октября. Купить акции под выплату можно до 12 октября.

В начале августа акционеры «Т-Технологий» утвердили выплату дивидендов за первый квартал. Всего на эти цели направят 12,3 млрд руб. На одну бумагу придется 4,6 руб. 7 августа был последний день для покупки акций под дивиденды.