Акционеры «Т-Технологий» утвердили дивиденды за первый квартал 2026 года

Акционеры «Т-Технологии» (материнская компания Т-банка) одобрили выплату дивидендов по итогам первого квартала 2026 года. Общая сумма распределения составит 12,3 млрд руб., на одну ценную бумагу придется 4,6 руб. Это на 2,2% выше предыдущего квартального показателя, который составлял 4,5 руб. на акцию.

Последний день для покупки бумаг с целью получения дивидендов — 7 августа. В соответствии с дивидендной политикой группы, компания направляет на выплаты акционерам до 30% годовой чистой прибыли по МСФО.

Операционная чистая прибыль «Т-Технологий» (без учета эффектов от инвестиции в «Яндекс») за январь – март 2026 года выросла на 40% в годовом выражении, достигнув 46,5 млрд руб. Рост финансовых результатов позволил группе увеличить объем промежуточных дивидендных выплат по сравнению с итогами четвертого квартала 2025 года.