Оренбургский губернатор сообщил о плане «Ковер» в радиусе 100 км от Орска
В Оренбургской области в радиусе 100 км вокруг города Орск ввели режим воздушных ограничений. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в Telegram.
План «Ковер» действует, в том числе, для аэропорта Оренбурга, рассказал глава области. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты. «В регионе могут наблюдаться перебои в связи вплоть до полного ее нарушения», — предупредил губернатор.
Глава Орска Артем Воробьев сообщил об опасности атаки беспилотников. Он призвал жителей сохранять спокойствие.
В декабре 2025 года губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщал о введении режима «Ковер» из-за опасности атаки БПЛА. Этот режим действовал почти четыре часа, в течение которых аэропорты Оренбурга и Орска не принимали и не отправляли воздушные суда, после чего был снят.
Подобный режим воздушных ограничений вводился в Оренбургской области и в ноябре 2025 года, когда аэропорты Оренбурга и Орска также приостанавливали работу из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. В тот день несколько украинских беспилотников атаковали промышленный объект в регионе, в результате чего он получил повреждения.