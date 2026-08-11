Оренбургский губернатор сообщил о плане «Ковер» в радиусе 100 км от Орска

В Оренбургской области в радиусе 100 км вокруг города Орск ввели режим воздушных ограничений. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в Telegram.

План «Ковер» действует, в том числе, для аэропорта Оренбурга, рассказал глава области. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты. «В регионе могут наблюдаться перебои в связи вплоть до полного ее нарушения», — предупредил губернатор.

Глава Орска Артем Воробьев сообщил об опасности атаки беспилотников. Он призвал жителей сохранять спокойствие.