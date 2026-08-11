Объем интернет-торговли в России за первое полугодие вырос до 7,2 трлн рублей

Объем интернет-торговли в России составил 7,2 трлн руб. по итогам первых шести месяцев 2026 года. Показатель вырос на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщила пресс-служба Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Большинство покупок совершалось через российские интернет-магазины и онлайн-платформы — 96,6% от общего объема (6,9 трлн руб.). Доля трансграничных покупок составила 3,4% (254,8 млрд руб.). В топ-5 по продажам вошли: товары для дома (1,13 трлн руб.), одежда и обувь (1,08 трлн руб.), продукты питания (1,06 трлн руб.), электроника (931 млрд руб.), товары для ухода за собой (490 млрд руб.).

При этом почти 80% объема e-commerce в первом полугодии пришлось на регионы, на Москву и Санкт-Петербург – 21%. Как объяснил президент АКИТ Артем Соколов, интернет-покупки наиболее востребованы там, где в обычных магазинах представлены прежде всего товары повседневного спроса. «Электронная коммерция является эффективным дополнением, предоставляя жителям удаленных территорий доступ ко всему ассортименту товаров, включая те, которые представлены только в крупных городах»,— сказал он (цитата пресс-релиза по ТАСС).

За 2025 год объем всего рынка розничной интернет-торговли в России достиг 13,4 трлн руб., увеличившись на 19% год к году. По данным аналитиков Data Insight, показатель за тот год вырос на 24%: рост оказался минимальным с 2017 года. Компания ожидает, что в 2026 году рынок может вырасти на 15%, до 15 трлн руб.