Покупатель берет чаще, но меньше

Количество заказов на российском рынке электронной торговли по итогам 2025 года выросло на четверть год к году, до 8,3 млрд. При этом темп роста оказался минимальным за последние восемь лет. Замедление объясняется не только насыщением рынка, но и реакцией потребителей на общее удорожание товаров.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В 2025 году российские потребители сделали в интернете 8,3 млрд заказов, что на 24% больше год к году, следует из данных, предоставленных “Ъ” Data Insight. Рост оказался минимальным за последние восемь лет. Для сравнения: в 2023 году число интернет-заказов увеличилось на 69%, в 2024 году — на 43% (см. график). Умеренное снижение темпов роста количества заказов продолжится и в 2026–2027 годах, по итогам текущего года показатель вырастет на 20%, прогнозируют в Data Insight.

Объем всего рынка розничной интернет-торговли в России достиг 13,4 трлн руб., показав рост на 19% по сравнению с предыдущим годом, по данным Data Insight. Эти цифры немного расходятся с оценкой других аналитиков. По подсчетам Ассоциации компаний интернет-торговли, объем российского рынка e-commerce в 2025 году достиг 11,5 трлн руб., увеличившись на 28%. Однако эксперты сходятся в том, что темпы роста по сравнению с 2024 годом резко замедлились. В 2026 году, по прогнозу Data Insight, рынок может вырасти на 15%, до 15 трлн руб.

Заказов становится больше, но средний чек последние десять лет снижается: в 2025 году он составил около 1,6 тыс. руб., что на 5% меньше год к году. В прошлом году на это повлияло в том числе укрепление курса рубля, объясняют в Data Insight.

В целом из данных аналитиков видно, что рынок онлайн-торговли приближается к насыщению и уже не способен расти такими же темпами, что и раньше, констатирует директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Кроме того, сказывается изменение потребительского поведения: снижение среднего чека одновременно с ростом частоты онлайн-покупок стало реакцией на удорожание товаров.

Доля интернет-торговли в общем объеме рынка российского ритейла (без учета автомобилей и топлива) в 2025 году возросла только на 1,9 процентного пункта, составив 25,6%, следует из отчета Data Insight. При этом доля онлайна в сегменте непродовольственного ритейла впервые достигла 52%. Одновременно продолжается консолидация рынка вокруг крупнейших маркетплейсов. На них приходится 81% всех заказов и 62% объема продаж, считают аналитики агентства.

При этом рост совокупных продаж трех крупнейших универсальных маркетплейсов — Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» — в 2025 году тоже замедлился.

Согласно Infoline, продажи составили 8,59 трлн руб., увеличившись на 32,2%. Это существенно ниже показателя за 2024 год — 56,2% год к году (см. “Ъ” от 20 марта).

Крупные мультикатегорийные игроки все еще способны, по словам Артура Гафарова, «откусывать небольшую долю у своих нишевых конкурентов». Но, продолжает эксперт, в 2026 году на них скажутся регуляторные изменения, в том числе налогового режима, которое затронуло селлеров, работающих на онлайн-площадках. Новички уже идут в этот бизнес менее охотно: как следует из данных Rusprofile, в январе—феврале количество регистраций новых предприятий в сфере онлайн-торговли сократилось почти на четверть год к году (см. “Ъ” от 30 марта).

На очереди и другие новации, которые снизят конкурентные преимущества товаров зарубежного происхождения на маркетплейсах, напоминает Артур Гафаров. Среди этих изменений — введение НДС в размере 22% на такие товары и ужесточение таможенного контроля.

Виктория Колганова