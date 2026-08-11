Китайская компания профинансирует строительство автозавода в Новосибирске

Власти Новосибирской области ведут переговоры с инвесторами из Китая о строительстве завода автотранспортных средств с двигателями всех типов, включая электрокары. Обсуждение ведется с представителями компаний «Шаньдун Уйжуй энергетика», «Ресурсы Дальнего Востока», «Хэнань Шаолинь автомобили», «Даньдун Хуанхай автомобили», «Ли Ми коммерческие транспортные средства (Хэбэй)», сообщила пресс-служба АО «Корпорация развития Новосибирской области».

«Мы хотим создать не просто завод, а своеобразный технопарк, куда будем привлекать разных производителей для организации полного цикла. Мы побывали в ПЛП Новосибирской области и ОЭЗ «Новосибирск». Такие крупные площадки как раз подходят под такой проект»,— отметил по итогам визита представитель делегации из КНР Лиу Лянхуа.

Производство легковых автомобилей в РФ в 2025 году, согласно Росстату, составило 673 тыс. штук: почти на 12% ниже показателей предыдущего года. На динамику повлиял низкий спрос. В 2026 году выпуск может вырасти на 10–22% год к году, примерно до 740–820 тыс. штук, считают в Freedom Finance Global. При этом доля «российских китайцев» в 2026 году увеличится примерно на 3–7%, в штуках это может дать прирост на 25–45%.

Лолита Белова