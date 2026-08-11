Июль стал рекордным для аэропорта Новосибирска по международному пассажиропотоку

В июле в новосибирском аэропорту Толмачево установлен месячный рекорд по пассажиропотоку на международных направлениях. Этот показатель достиг 226,39 тыс. человек.

По данным АО «Аэропорт Толмачево», в сегменте полетов в дальнее зарубежье компания обслужила 118,19 тыс. пассажиров. Результат стал лучшим с января 2020 года. Наиболее популярными направлениями оказались вьетнамские аэропорты Нячанг и Дананг, а также Пекин, Стамбул и Батуми.

Толмачево входит в сеть аэропортов холдинга «Новапорт». Как писал «Ъ-Сибирь», 2025 год новосибирский аэропорт закончил с рекордным пассажиропотоком в 9,6 млн человек.

Валерий Лавский