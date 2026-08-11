Один человек погиб и семь ранены за сутки при ударах ВСУ в Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ 126 раз атаковали территорию Белгородской области. В результате ударов погиб один мирный житель в Шебекинском округе. Также пострадали семь человек в Белгородском и Шебекинском округах. Двое из них продолжают лечение в больницах. Об этом 11 августа рассказал врио губернатора Александр Шуваев в своем канале в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Кроме того, в больнице скончалась женщина, получившая тяжелые ранения в Краснояружском округе 3 августа»,— сообщил господин Шуваев.

По информации врио главы региона, ударам подверглись 19 муниципалитетов. Совершено пять обстрелов с использованием артиллерии и авиации, дважды взрывные устройства сбрасывали с беспилотников. Расчеты ПВО и всех задействованных подразделений ликвидировали 147 беспилотников.

В ночь на 11 августа, по данным Минобороны РФ, дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 396 украинских беспилотных летательных аппаратов. В Черноземье дроны ликвидировали в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки ВСУ 114 раз атаковали Белгородскую область. Смертельные ранения получили четыре человека, еще пятеро пострадали.

За выходные, 8 и 9 августа, в Черноземье погибли десять человек и 42 были ранены при атаках 732 дронов.

Денис Данилов