При атаках БПЛА в Белгородской области за сутки погибли четверо, пятеро ранены

За прошедшие сутки ВСУ 114 раз атаковали Белгородскую область. Смертельные ранения получили четыре человека, еще пятеро пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Мирная жительница погибла в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при атаке дрона на территории частного дома. Также обнаружены тела двух человек, ставших жертвами массированной атаки БПЛА на Белгород ночью 9 августа. Еще один пострадавший, госпитализированный в тот же день в тяжелом состоянии, скончался в больнице.

Региональный оперативный штаб также предоставил информацию о пострадавших:

в Белгороде в результате атаки БПЛА на коммерческий объект пострадали два человека. Они лечатся в медицинских учреждениях.

в результате атаки БПЛА на коммерческий объект пострадали два человека. Они лечатся в медицинских учреждениях. в городе Шебекино Шебекинского округа в результате атаки дронов получили ранения три мирных жителя. Двое госпитализированы, третий пострадавший будет лечиться дома.

За сутки в Белгородской области средства ПВО ликвидировали 225 беспилотников. Всего атакам подверглись 11 муниципалитетов. Кроме того, со стороны Украины зафиксировано семь артиллерийских обстрелов и столько же случаев сброса взрывных устройств с БПЛА.

В ночь на 9 августа Белгород подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. По последним данным властей, вследствие ударов погибли шесть мирных жителей, еще 25 человек пострадали.

Главное о последствиях атаки — в подборке «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова