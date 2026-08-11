Россия подпишет документы по МТК «Север—Юг» с Катаром и Саудовской Аравией

Россия готовится подписать документы по международному транспортному коридору (МТК) «Север—Юг» с несколькими странами, в том числе Катаром и Саудовской Аравией. Об этом сообщили «РИА Новости» в Минтрансе, не уточнив сроки подписания.

По данным ведомства, интерес к перевозкам по этому маршруту проявили страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии. В проработке уже находятся маршруты в направлении Пакистана, а также через Афганистан, в связке с проектом Трансафганской железной дороги, добавили в министерстве.

МТК «Север—Юг» проходит от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи, его протяженность составляет 7,2 тыс. км. У МТК три маршрута: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран согласовали достройку последнего участка железной дороги на западном маршруте. Проект оценивался в €1,6 млрд, из них €1,3 млрд в кредит предоставила Россия. В целом западный маршрут МТК проходит по направлению Россия — Азербайджан — Иран — Персидский залив — Индия. Основные транспортные узлы: Астрахань, Махачкала (Россия), Баку (Азербайджан), Решт, Бендер-Аббас (Иран).