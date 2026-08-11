Владелец футбольного клуба «Ливерпуль» Fenway Sports Group объявит о продаже минимум 30% акций в ближайшие дни, сообщает Sky News. Покупателем выступает консорциум, возглавляемый Амитом Бхатией, зятем индийского миллиардера Лакшми Миттала.

В консорциум также входят владелец Amazon Джефф Безос и Эдуардо Саверин, один из соучредителей социальной сети Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

В случае заключения сделки трио одних из самых богатых людей мира станет совладельцами «Ливерпуля». После продажи акций клуба его стоимость составит около $6 млрд. По информации одного из источников Sky News, сделка может включать долю более 30%.

Впервые о продаже доли «Ливерпуля» сообщила газета Financial Times в июле. По информации издания, консорциум инвесторов готов был отдать за пакет акций $1,8 млрд.

Влад Никифоров