В Хакасии АЗС снижают цены после предупреждения УФАС
В Хакасии «независимый оператор, занимающий доминирующее положение на рынке реализации топлива», снизил цены. Об этом сообщила руководитель регионального управления ФАС Ксения Лебедева 11 августа на заседании профильного республиканского штаба.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
По ее данным, цены снижены до «экономически обоснованного уровня». Название компании и уровень цен в сообщении пресс-службы правительства Хакасии по итогам заседания штаба не указываются.
7 августа УФАС сообщало о предупреждении о необходимости снижения цен, выданном «Хакасской топливной компании» (ХТК). «Изменение стоимости отпуска розничных цен на бензин марок АИ-92, АИ-95 произошло после возобновления продаж на всех АЗС сети ХТК — без достаточных для этого экономических обоснований»,— отмечалось тогда в пресс-релизе ведомства.
На заседании штаба госпожа Лебедева также сообщила о том, что сегодня ведомство планирует возбудить еще три дела по фактам нарушений антимонопольного законодательства на независимых АЗС в Саяногорске, Черногорске и в Алтайском районе.
По данным министерства экономического развития Хакасии, в республике работает 105 заправочных станций. Из них только 18 входят в сети вертикально интегрированных нефтяных компаний.