В Хакасии АЗС снижают цены после предупреждения УФАС

В Хакасии «независимый оператор, занимающий доминирующее положение на рынке реализации топлива», снизил цены. Об этом сообщила руководитель регионального управления ФАС Ксения Лебедева 11 августа на заседании профильного республиканского штаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По ее данным, цены снижены до «экономически обоснованного уровня». Название компании и уровень цен в сообщении пресс-службы правительства Хакасии по итогам заседания штаба не указываются.

7 августа УФАС сообщало о предупреждении о необходимости снижения цен, выданном «Хакасской топливной компании» (ХТК). «Изменение стоимости отпуска розничных цен на бензин марок АИ-92, АИ-95 произошло после возобновления продаж на всех АЗС сети ХТК — без достаточных для этого экономических обоснований»,— отмечалось тогда в пресс-релизе ведомства.

На заседании штаба госпожа Лебедева также сообщила о том, что сегодня ведомство планирует возбудить еще три дела по фактам нарушений антимонопольного законодательства на независимых АЗС в Саяногорске, Черногорске и в Алтайском районе.

По данным министерства экономического развития Хакасии, в республике работает 105 заправочных станций. Из них только 18 входят в сети вертикально интегрированных нефтяных компаний.

Валерий Лавский