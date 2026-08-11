В Красноярском крае экс-начальницу почты осудили за растрату 1,6 млн рублей

Суд Лесосибирска (Красноярский край) приговорил к четырем годам условно с аналогичным испытательным сроком бывшую начальницу одного из почтовых отделений по делу о хищении (ч. 4 ст. 160 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Кроме того, суд взыскал с нее в пользу АО «Почта России» более 1,6 млн руб. причиненного ущерба, рассказали в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По материалам расследования, обвиняемая присваивала деньги из кассы, предназначенные для выплаты пенсий и пособий, а также похищала товар с витрины (продукты, бытовая химия). Недостачу около 1,6 млн руб. выявили в марте 2026 года во время внеплановой ревизии.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Обвиняемая заявила, что накопила долги, в том числе по кредитам, а зарплаты на их погашение не хватало.

Илья Николаев