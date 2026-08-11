Число лесных пожаров в Югре сократилось до двух

По состоянию на 9:00 11 августа в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) действуют два локализованных лесных пожара общей площадью 29,9 га. На месте тушения работают 10 человек, сообщили в окружной Авиалесоохране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

За прошедшие сутки было зарегистрировано два новых возгорания. Всего за 2026 год в регионе выявлено 565 лесных пожаров на площади более 51 тыс. га, а также 26 ландшафтных общей площадью около 1,7 тыс. га.

В районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации местного значения с запретом на посещение лесов.

Ирина Пичурина