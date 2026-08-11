Перевозки контейнеров на СвЖД составили более 230 тыс. ДФЭ за семь месяцев

В январе-июле 2026 года на Свердловской железной дороге (СвЖД) объем перевозок груженых и порожних контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте снизился до 236,3 тыс. ДФЭ (TEU), что на 16,4% меньше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Снижение зафиксировано в большинстве категорий грузов:

химикаты и сода — 66,1 тыс. ДФЭ (-7,9%);

химические и минеральные удобрения — 17,1 тыс. (-26,7%);

лесные грузы — 14,8 тыс. (-31,9%);

нефть и нефтепродукты — 13,4 тыс. (-28,9%);

бумага — 9,7 тыс. (-40,7%);

зерно — 9 тыс. (+29%).

Перевозки снизились также среди черных и цветных металлов, строительных грузов, продовольственных товаров и продуктов перемола. Рост отмечается в перевозках огнеупоров и метизов. Общий объем грузов в контейнерах составил 173,7 тыс. ДФЭ.

По сети ОАО «РЖД» за тот же период перевезли 4,594 млн ДФЭ (+4,3%). Рост обеспечили импортные перевозки (1,17 млн, +22%) и транзитные грузы (681 тыс., +1,9%), тогда как экспорт снизился на 1,7% до 1,21 млн ДФЭ, отправки во внутреннем сообщении — на 1% (1,722 млн).

Ирина Пичурина