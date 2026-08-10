Дома пострадали в Воронежской области в результате атаки БПЛА

В ночь на понедельник, 10 августа, дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов в небе над семью районами Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждения получили частные дома. Об этом губернатор Александр Гусев рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В результате падения фрагментов БПЛА в одном из районов загорелась хозяйственная постройка, были выбиты стекла в частном доме, посечены трубы отопления и забор. Еще в двух домовладениях повреждены заборы и остекление, посечен фасад.

В другом муниципалитете побило стекла в девяти частных домах. В двух из них потребует ремонта газопровод. Повреждены также три автомобиля и трактор.

Еще в одном районе после падения дрона было повреждено остекление на двух этажах дома.

«Обследование мест падений и оценка ущерба будут продолжаться. Опасность атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона!»— уточнил Александр Гусев.

По данным регионального ГУ МЧС, тревога в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА сработала в 21:47 в Острогожском районе. В 22:06 сирены зазвучали в Нововоронеже, в 22:19 — в Воронеже, в 22:56 — в Россоши, в 1:01 — в Борисоглебске и Грибановском районе. Активная фаза работы ПВО была завершена в 4:44.

UPD. Всего, по информации Минобороны, прошедшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 456 украинских беспилотников самолетного типа. В Черноземье дроны ликвидировали в Воронежской, Белгородской, Курской и Орловской областях.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в ночь на 6 августа в небе над Воронежем и 14 районами области были обнаружены и уничтожены 57 беспилотников. Обошлось без пострадавших. В результате падения обломков в городе были повреждены семь автомобилей, посечены остекление и кровля в ряде частных и многоквартирных домов.

Денис Данилов