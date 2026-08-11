Полиция Южной Кореи проводит обыски по делу о крушении самолета Jeju Air

Полиция Южной Кореи проводит обыски в Минтрансе, региональном управлении авиации Пусана, а также в госкорпорации Korea Airports (KAC). Следователи изымают улики по делу о крушении самолета Jeju Air в 2024 году. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

По данным полиции, рейды направлены на сбор дополнительных материалов по подозрению в халатности должностных лиц.

Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air разбился при посадке в аэропорту Муан 29 декабря 2024 года. Самолет при попытке приземления не успел сбросить скорость, врезался в бетонное сооружение и загорелся. На борту находились 181 человек. Погибли 179 человек. Выжили две бортпроводницы, оказавшиеся в хвостовой части.

Эрнест Филипповский