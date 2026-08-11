Стратегический нефтяной резерв США оказался на самом низком уровне с 1983 года

Запасы сырой нефти в Южно-Тихоокеанском нефтяном резерве США (SPR) впервые с января 1983 года упали ниже 300 млн баррелей. На прошлой неделе сокращение составило 6,1 млн баррелей, общий запас достиг 298,7 млн баррелей. Об этом сообщает CNBC.

В марте президент США Дональд Трамп принял решение о высвобождении 172 млн баррелей нефти после перекрытия Ираном Ормузского пролива.

Согласно майскому отчету Счетной палаты правительства США (GAO), техническое состояние резерва находится под угрозой из-за устаревающей инфраструктуры. По состоянию на декабрь 2025 года более четверти запасов газа были «недоступны для извлечения», установили следователи.

Максимальная емкость Южно-Тихоокеанского нефтяного резерва составляет 714 млн баррелей. Минимальное количество нефти, необходимое для безопасной эксплуатации, составляет около 70 млн баррелей.

Активное сокращение резервов началось в 2022 году, когда бывший президент Джо Байден задействовал 180 млн баррелей для решения проблемы волатильности на энергетическом рынке. Это стало крупнейшим извлечением в истории хранилища.

Влад Никифоров