В Палату представителей США внесли законопроект о санкциях против РФ

Двухпартийная группа членов Палаты представителей США внесла законопроект-компаньон к закону о санкциях против России, который ранее был принят Сенатом в этом месяце. Об этом сообщает The Hill.

Инициаторами документа выступили республиканец Майкл Маккол и демократ Стени Хойер при поддержке еще 16 конгрессменов.

Законопроекту присвоили имя сенатора Линдси Грэма, скончавшегося в июле. Текст документа полностью повторяет версию Сената, одобренную 86 голосами против 11. Как отмечает The Hill, этот шаг — символический. Он призван продемонстрировать поддержку законопроекта перед официальным голосованием, намеченным на осень.

Предполагается, что документ согласуют по ускоренной процедуре, которая требует одобрения двух третей Палаты представителей и исключает возможность внесения правок. При этом ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении изменить законопроект, чтобы получить полномочия на введение тарифов против Ирана.

Законопроект наделяет президента США правом вводить 100%-ные пошлины на импорт из стран, закупающих российскую нефть, уран и газ или помогающих обходить санкции. Тариф на ввоз товаров из России может составить 500%. Действие этих полномочий ограничат пятью годами, сообщал Bloomberg. Кроме того, документ продлевает до 2031 года закон о санкциях против Ирана.