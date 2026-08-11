ТАСС узнал о трех кандидатах на должность ректора ГИТИС

Составлено ИИ-Ассистентъ

Временно исполняющей обязанности ректора Российского института театрального искусства — ГИТИС назначена проректор по общим вопросам и проектному управлению Марина Кирюшкина. Выборы нового ректора перенесли на неопределенную дату после 1 ноября, хотя ранее планировалось провести их 15 сентября.

Бывший ректор ГИТИСа Григорий Заславский покинул пост по собственному желанию, занимая его с 2016 года. В отношении господина Заславского правоохранительные органы проводят проверку по нескольким эпизодам, включая превышение должностных полномочий и необоснованное начисление заработной платы, однако дело пока не возбуждено.

Один из претендентов на должность ректора ГИТИСа, Константин Богомолов, в феврале 2026 года уже исполнял обязанности ректора Школы-студии МХАТ, но попросил освободить его от этой должности. Другой кандидат, Дмитрий Певцов, также рассматривался как возможный претендент на пост ректора Школы-студии МХАТ в феврале 2026 года.