ТАСС узнал о трех кандидатах на должность ректора ГИТИС
На должность ректора Российского института театрального искусства — ГИТИС рассматриваются три кандидата, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в театральных кругах.
По информации агентства, главными претендентами стали:
- художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов
- худрук Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков
- народный артист РФ Дмитрий Певцов.
Возглавлявший ГИТИС с 2016 года Григорий Заславский покинул пост по собственному желанию. Сначала и.о. ректора назначили главного бухгалтера института Ольгу Ермакову, после в качестве врио ее сменила проректор по общим вопросам и проектному управлению Марина Кирюшкина. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе учреждения, госпожа Кирюшкина будет занимать эту должность до проведения выборов ректора, которые пройдут «после 1 ноября».
Временно исполняющей обязанности ректора Российского института театрального искусства — ГИТИС назначена проректор по общим вопросам и проектному управлению Марина Кирюшкина. Выборы нового ректора перенесли на неопределенную дату после 1 ноября, хотя ранее планировалось провести их 15 сентября.
Бывший ректор ГИТИСа Григорий Заславский покинул пост по собственному желанию, занимая его с 2016 года. В отношении господина Заславского правоохранительные органы проводят проверку по нескольким эпизодам, включая превышение должностных полномочий и необоснованное начисление заработной платы, однако дело пока не возбуждено.
Один из претендентов на должность ректора ГИТИСа, Константин Богомолов, в феврале 2026 года уже исполнял обязанности ректора Школы-студии МХАТ, но попросил освободить его от этой должности. Другой кандидат, Дмитрий Певцов, также рассматривался как возможный претендент на пост ректора Школы-студии МХАТ в феврале 2026 года.