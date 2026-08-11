Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

ТАСС узнал о трех кандидатах на должность ректора ГИТИС

На должность ректора Российского института театрального искусства — ГИТИС рассматриваются три кандидата, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в театральных кругах.

По информации агентства, главными претендентами стали:

  • художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов
  • худрук Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков
  • народный артист РФ Дмитрий Певцов.

Возглавлявший ГИТИС с 2016 года Григорий Заславский покинул пост по собственному желанию. Сначала и.о. ректора назначили главного бухгалтера института Ольгу Ермакову, после в качестве врио ее сменила проректор по общим вопросам и проектному управлению Марина Кирюшкина. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе учреждения, госпожа Кирюшкина будет занимать эту должность до проведения выборов ректора, которые пройдут «после 1 ноября».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Временно исполняющей обязанности ректора Российского института театрального искусства — ГИТИС назначена проректор по общим вопросам и проектному управлению Марина Кирюшкина. Выборы нового ректора перенесли на неопределенную дату после 1 ноября, хотя ранее планировалось провести их 15 сентября.

Бывший ректор ГИТИСа Григорий Заславский покинул пост по собственному желанию, занимая его с 2016 года. В отношении господина Заславского правоохранительные органы проводят проверку по нескольким эпизодам, включая превышение должностных полномочий и необоснованное начисление заработной платы, однако дело пока не возбуждено.

Один из претендентов на должность ректора ГИТИСа, Константин Богомолов, в феврале 2026 года уже исполнял обязанности ректора Школы-студии МХАТ, но попросил освободить его от этой должности. Другой кандидат, Дмитрий Певцов, также рассматривался как возможный претендент на пост ректора Школы-студии МХАТ в феврале 2026 года.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд