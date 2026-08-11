Федеральная грузовая компания переедет в «Пионерский» у Павелецкого вокзала

Принадлежащая ОАО РЖД Федеральная грузовая компания (ФГК) заключила договор аренды на 10 тыс. кв. м в гостинично-деловом центре «Пионерский» рядом со станцией метро «Павелецкая» у одноименного вокзала в центре Москвы, сообщили три источника “Ъ” на рынке недвижимости. Ранее эти площади занимал холдинг «Вертолеты России», которому и принадлежит здание.

В пресс-службе ФГК подтвердили “Ъ” переезд в «Пионерский», уточнив, что это продиктовано окончанием срока аренды в предыдущем бизнес-центре «Домников» на улице Маши Порываевой недалеко от станции метро «Красные ворота». Это здание в 2024 году выкупил Альфа-банк под собственное размещение, поэтому ФГК была вынуждена освободить занимаемые площади.

Замдиректора департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Мельков оценивает ежегодные арендные выплаты за офис такой площади в 750–780 млн руб. Замруководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Артем Соломеннов говорит о 470–500 млн руб. в год.

Подробнее — в материале «Ъ» «Грузовая компания заезжает в "Пионерский"».