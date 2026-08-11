В России производство обуви упало на 12%
В январе—июне обувщиками России выпущено 97,6 млн пар продукции, что на 12,4% меньше, чем годом ранее, следует из данных ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак». Наиболее заметное снижение произошло в сегменте производства туфель: в первой половине текущего года российские предприятия выпустили 4 млн пар такой продукции, что на 36,5% меньше год к году. Выпуск ботинок сократился на 13,6%, до 10,1 млн пар, тапочек — на 9,9%, до 46,5 млн.
Средняя цена обуви растет сравнительно умеренными темпами. По итогам первого полугодия средняя цена ботинок увеличилась на 4,1% год к году, до 3,05 тыс. руб., туфель — на 2,7%, до 2,75 тыс. руб., тапочек — на 2,9%, до 710 руб., следует из данных ЦРПТ. В то же время на 28,8% год к году, до 3,2 тыс. руб., подешевели ботильоны.
Сокращение производств обуви внутри страны происходит на фоне роста импорта такой продукции. Всего в январе—июне в Россию ввезено 200,9 млн пар обуви, что на 3,5% больше год к году, говорится в данных ЦРПТ. Больше всего было импортировано ботинок — 62,4 млн пар, или около 31% от общего объема зарубежных поставок обуви. Далее в натуральном выражении идут туфли, поставки которых составили 39,4 млн пар, или 15,6% от совокупного объема импорта.
Подробнее — в материале «Ъ» «Импорт наступает на пятки»
Сокращение объемов производства обуви в России за первые шесть месяцев 2026 года на 12,4% обусловлено усилением конкуренции с импортной продукцией и ухудшением условий для местных производителей. Российские предприятия сталкиваются с высокой стоимостью материалов, комплектующих, логистики и финансирования, в то время как зарубежные производители выигрывают за счет развитой производственной базы и более низких издержек. В результате многие бренды и ритейлеры предпочитают размещать заказы на зарубежных фабриках, в основном в Азии.
Российский союз кожевников и обувщиков в конце весны 2026 года обратился к правительству с предложением ввести с 2027 года НДС в размере 22% на непродовольственные товары, заказанные физическими лицами из-за границы. Минпромторг России поддержал эту инициативу, хотя и предложил более плавный механизм введения НДС: 7% в 2027 году, 14% в 2028 году и 22% в 2029 году. Это предложение направлено на поддержку местных производителей, включая обувщиков, и выравнивание условий конкуренции.