В России производство обуви упало на 12%

В январе—июне обувщиками России выпущено 97,6 млн пар продукции, что на 12,4% меньше, чем годом ранее, следует из данных ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак». Наиболее заметное снижение произошло в сегменте производства туфель: в первой половине текущего года российские предприятия выпустили 4 млн пар такой продукции, что на 36,5% меньше год к году. Выпуск ботинок сократился на 13,6%, до 10,1 млн пар, тапочек — на 9,9%, до 46,5 млн.

Средняя цена обуви растет сравнительно умеренными темпами. По итогам первого полугодия средняя цена ботинок увеличилась на 4,1% год к году, до 3,05 тыс. руб., туфель — на 2,7%, до 2,75 тыс. руб., тапочек — на 2,9%, до 710 руб., следует из данных ЦРПТ. В то же время на 28,8% год к году, до 3,2 тыс. руб., подешевели ботильоны.

Сокращение производств обуви внутри страны происходит на фоне роста импорта такой продукции. Всего в январе—июне в Россию ввезено 200,9 млн пар обуви, что на 3,5% больше год к году, говорится в данных ЦРПТ. Больше всего было импортировано ботинок — 62,4 млн пар, или около 31% от общего объема зарубежных поставок обуви. Далее в натуральном выражении идут туфли, поставки которых составили 39,4 млн пар, или 15,6% от совокупного объема импорта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Импорт наступает на пятки»