Экспобанк сделал из дочерней МФК «Кэшдрайв» банк

В конце прошлой недели МФК «Кэшдрайв» сменила название на Резорт-банк и на данный момент получила от Банка России базовую лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте (без права привлечения вкладов физлиц) и на осуществление банковских операций с драгметаллами.

МФО «Кэшдрайв» — дочерняя компания Экспобанка. Специализировалась на предоставлении займов под залог авто. В марте компания приостановила выдачу займов на фоне введения требований по биометрической идентификации для клиентов МФК с 1 марта. Тогда в компании заявляли, что находятся в стадии пересмотра бизнес-модели и обновления своих систем. По данным на 31 марта, портфель займов «Кэшдрайв» составлял 1,65 млрд руб.

Впрочем, по информации нескольких источников “Ъ”, продолжать бизнес МФО — кредитование физлиц под залог автомобилей — собственники Резорт-банка не планируют. «Это переупаковка активов "Кэшдрайв", в значительной степени просроченных, в банк с чистой лицензией,— рассказывает один из них.— Основная цель — продать дороже, и в виде банка это реально». По оценкам собеседников “Ъ” на рынке M&A, готовую лицензию Резорт-банка можно продать за капитал плюс $1,5–2,5 млн.

Подробнее — в материале «Ъ» «Долги "Кэшдрайв" упаковали как на продажу».