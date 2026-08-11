Долги «Кэшдрайв» упаковали как на продажу

Экспобанк Игоря Кима перевел дочернюю МФК «Кэшдрайв» в статус банка с базовой лицензией. Такой трансформации до сих пор на финансовом рынке эксперты не припомнят. В начале года МФК приостановила выдачу займов из-за необходимости вводить биометрию. Источники “Ъ” предполагают, что собственники могли перевести компанию в статус банка для дальнейшей продажи. Это было бы гораздо выгоднее, чем отдельно продавать активы МФК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В конце прошлой недели МФК «Кэшдрайв» сменила название на Резорт-банк и на данный момент получила от Банка России базовую лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте (без права привлечения вкладов физлиц) и на осуществление банковских операций с драгметаллами. В Экспобанке от комментариев отказались.

МФО «Кэшдрайв» — дочерняя компания Экспобанка. Специализировалась на предоставлении займов под залог авто. В марте компания приостановила выдачу займов на фоне введения требований по биометрической идентификации для клиентов МФК с 1 марта (см. “Ъ” от 27 марта). Тогда в компании заявляли, что находятся в стадии пересмотра бизнес-модели и обновления своих систем. По данным на 31 марта, портфель займов «Кэшдрайв» составлял 1,65 млрд руб. 6 августа МФК «Кэшдрайв» прекратила свою деятельность путем преобразования в Резорт-банк. 92,46% долей банка принадлежит Экспобанку, 6,3% — компании ЦК Игоря Кима, владельца Экспобанка, остальные 1,24% — компании «Морелам», долями которой владеют топ-менеджеры Экспобанка. Капитал банка — 963,43 млн руб.

«Перевод МФО в банк — это законный, но нетипичный путь, по-моему, это первый такой кейс»,— отмечает директор «Деньги сразу» Анна Лагутенко. По словам предпринимателя, управляющего фондом и основателя финтех-платформы SharesPro Дениса Астафьева, практика перехода МФО в статус банка не относится к массовым явлениям на рынке — это скорее точечный, стратегический ход. «Такая практика скорее редкость. МФО и банки работают в разных регуляторных режимах, и МФО открыть в какой-то степени проще и дешевле»,— говорит управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова.

Что касается затрат на получение базовой лицензии, то основная статья расходов — это формирование уставного капитала: минимальный порог составляет 300 млн руб., отмечает CEO Cyberbird Fintech Group Екатерина Казак. Также банк оплачивает госпошлину — она рассчитывается как 0,1% от размера капитала, но не превышает 500 тыс. руб., добавляет она. «Базовая лицензия без вкладов физлиц (по сравнению с МФО) дает качественный скачок: открытие и ведение счетов юрлиц и ИП, расчеты, инкассация, банковские гарантии, валютные операции, работа с рублями и иностранной валютой, а также драгметаллами, доступ к межбанковскому рынку, то есть возможность привлекать финансирование от других банков»,— говорит начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Игорь Ким, совладелец Экспобанка, в интервью “Ъ” 17 ноября 2021 года: «В то, что мне неинтересно, даже если супервыгодно, я не буду инвестировать».

Впрочем, по информации нескольких источников “Ъ”, продолжать бизнес МФО — кредитование физлиц под залог автомобилей — собственники Резорт-банка не планируют. «Это переупаковка активов "Кэшдрайв", в значительной степени просроченных, в банк с чистой лицензией,— рассказывает один из них.— Основная цель — продать дороже, и в виде банка это реально». В пользу этой версии говорит и то, что базовая лицензия, которую получил Резорт-банк, не дает права привлекать вклады физических лиц и кредитовать их,— это принципиальное ограничение, которое отличает такой банк от кредитных организаций с универсальной лицензией, указывает Екатерина Казак.

«По сути, это упаковка проблемного портфеля в банковскую структуру и превращение его из обесценивающегося актива, который коллекторы купили бы с огромным дисконтом, за 5–10%, ну максимум 15% от номинала, в часть работающего банковского бизнеса с лицензией,— отмечает Олег Абелев.— Цена такого актива определяется не столько качеством портфеля, сколько стоимостью лицензии банковской и будущими перспективами». По оценкам собеседников “Ъ” на рынке M&A, готовую лицензию Резорт-банка можно продать за капитал плюс $1,5–2,5 млн.

В теории Резорт-банк может выступать расчетным хабом для среднего бизнеса, экспортеров и импортеров, работающих с Азией, Ближним Востоком и странами ЕАЭС, обеспечивая проведение платежей в нацвалютах, сопровождать также аккредитивы и гарантии, полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Это дополнительный плюс — небольшой банк как минимум в первое время будет в безопасности от санкций»,— говорит основатель Rodin Capital Алексей Родин.

Ксения Дементьева