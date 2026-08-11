Доля онлайн-продаж в фешен-сегменте за пять лет может достичь 86%

Доля онлайн-сегмента в фешен-ритейле вырастет с 62% в 2025 году до 86% к 2030 году, следует из имеющегося у “Ъ” исследования консалтинговой компании Strategy Partners. Согласно прогнозу, к концу 2026 года этот показатель составит 68%. Наиболее резкого роста доли онлайна аналитики ожидают в 2027 и 2028 годах — на 6 и 7 процентных пунктов ежегодно.

У других аналитиков оценки в отношении роста онлайн-сегмента более скромные. Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров оценивает текущую долю онлайн-продаж в фешен-сегменте в 55%. Показатель в 86%, которого ожидают в Strategy Partners, если достижим, то не к 2030 году, считает он. По прогнозам эксперта, к 2030 году при базовом сценарии доля e-commerce в этом сегменте вырастет до 65–70%, при оптимистичном — до 70–75%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ну как так модно»