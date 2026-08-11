Греческие танкеры нарастили перевозку нефти из России до максимума за три года

Составлено ИИ-Ассистентъ

В июле 2026 года западные судовладельцы продолжали увеличивать свою долю в морских перевозках российской нефти, достигнув 36,2%, что стало максимумом за год, а объём перевозки греческими судами — 26,4 млн баррелей — стал рекордным за три года. Эта тенденция обусловлена падением цен на российскую нефть до уровня ниже ценового потолка G7, что позволяет легально осуществлять перевозки, а также высокой премией за риск, делающей фрахт прибыльным.

В условиях геополитического давления на логистику российские танкерные операторы в июне 2026 года увеличили объём перевозки нефти до 18,7 млн баррелей, что является максимумом с октября 2023 года. Это произошло за счёт перерегистрации флота под российский флаг и сокращения активности танкеров из Китая и ОАЭ. В то же время, с марта 2026 года западные судовладельцы потеряли право возить российскую нефть, если её стоимость превышает потолок в $44,1 за баррель, установленный ЕС, Великобританией и Канадой.

ЕС и страны G7 разрешают своим компаниям предоставлять услуги для морских перевозок российской нефти в третьи страны при соблюдении потолка цен. США в марте 2026 года выдали несколько лицензий на сделки с российской нефтью и нефтепродуктами, что также способствовало увеличению доли западных танкеров в перевозках. В конце апреля 2026 года ЕС в рамках 20-го пакета санкций включил основу для запрета на предоставление услуг по перевозке российской нефти, который будет осуществляться в координации с G7.