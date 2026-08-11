Греческие танкеры нарастили перевозку нефти из России до максимума за три года
Суда, связанные с юрисдикциями стран G7 или имеющие западную страховку, в июле нарастили долю в морских перевозках российской нефти до 36,2%, следует из данных S&P Global Commodities at Sea (CAS) и Maritime Intelligence Risk Suite (MIRS). Показатель растет четвертый месяц подряд — в июне на долю таких танкеров приходилось 34,4%. Основной вклад внесли греческие судовладельцы, нарастившие транспортировку российского сырья до 26,4 млн баррелей. По данным аналитиков, это максимум почти за три года.
Доля связанных с G7 танкеров выросла в условиях падения цен на российскую нефть. По данным Platts, средняя стоимость Urals с отгрузкой из Приморска в июле составила $52,93 за баррель (FOB), что стало пятимесячным минимумом. В начале месяца котировки снижались до $39,7 за баррель. Это позволило нарастить сделки в рамках ценового потолка $60 за баррель, установленного США, и $44,1 за баррель, принятого ЕС, Великобританией и Канадой. По данным Argus, на 6 августа нефть Urals в порту Приморск стоила $63,7 за баррель.
Подробнее — в материале «Ъ» «Судовладельцы разобрали баррели»
В июле 2026 года западные судовладельцы продолжали увеличивать свою долю в морских перевозках российской нефти, достигнув 36,2%, что стало максимумом за год, а объём перевозки греческими судами — 26,4 млн баррелей — стал рекордным за три года. Эта тенденция обусловлена падением цен на российскую нефть до уровня ниже ценового потолка G7, что позволяет легально осуществлять перевозки, а также высокой премией за риск, делающей фрахт прибыльным.
В условиях геополитического давления на логистику российские танкерные операторы в июне 2026 года увеличили объём перевозки нефти до 18,7 млн баррелей, что является максимумом с октября 2023 года. Это произошло за счёт перерегистрации флота под российский флаг и сокращения активности танкеров из Китая и ОАЭ. В то же время, с марта 2026 года западные судовладельцы потеряли право возить российскую нефть, если её стоимость превышает потолок в $44,1 за баррель, установленный ЕС, Великобританией и Канадой.
ЕС и страны G7 разрешают своим компаниям предоставлять услуги для морских перевозок российской нефти в третьи страны при соблюдении потолка цен. США в марте 2026 года выдали несколько лицензий на сделки с российской нефтью и нефтепродуктами, что также способствовало увеличению доли западных танкеров в перевозках. В конце апреля 2026 года ЕС в рамках 20-го пакета санкций включил основу для запрета на предоставление услуг по перевозке российской нефти, который будет осуществляться в координации с G7.