Судовладельцы разобрали баррели

Западные судовладельцы четвертый месяц наращивают участие в транспортировке российской нефти. В июле их доля достигла максимума за год, а объем перевозки греческих судовладельцев стал рекордным за три года — 26,4 млн баррелей. Перевозка российского сырья сегодня обеспечивает операторам дополнительную прибыль за счет премии за риск, отмечают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

Суда, связанные с юрисдикциями стран G7 или имеющие западную страховку, в июле нарастили долю в морских перевозках российской нефти до 36,2%, следует из данных S&P Global Commodities at Sea (CAS) и Maritime Intelligence Risk Suite (MIRS). Показатель растет четвертый месяц подряд — в июне на долю таких танкеров приходилось 34,4%. Основной вклад внесли греческие судовладельцы, нарастившие транспортировку российского сырья до 26,4 млн баррелей. По данным аналитиков, это максимум почти за три года.

Доля связанных с G7 танкеров выросла в условиях падения цен на российскую нефть.

По данным Platts, средняя стоимость Urals с отгрузкой из Приморска в июле составила $52,93 за баррель (FOB), что стало пятимесячным минимумом. В начале месяца котировки снижались до $39,7 за баррель. Это позволило нарастить сделки в рамках ценового потолка $60 за баррель, установленного США, и $44,1 за баррель, принятого ЕС, Великобританией и Канадой. По данным Argus, на 6 августа нефть Urals в порту Приморск стоила $63,7 за баррель.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что судовладельцы, ориентирующиеся на установленный США ценовой потолок, готовы перевозить нефть из РФ, когда цена сырья укладывается в этот лимит. По его словам, конкуренция между обычным и теневым флотом выгодна российским грузоотправителям, поскольку приводит к снижению ставок фрахта.

Перевозка российской нефти остается заметно более прибыльной, чем на других направлениях, из-за премии за повышенные юридические и операционные риски.

По данным Platts, 6 августа прибыль от фрахта танкера Aframax (дедвейт 100 тыс. тонн) из Усть-Луги в индийский порт Сикка составляла $88,1 тыс. в сутки, что почти на 20% больше, чем глобальный индекс для судов без систем очистки выхлопных газов.

Перевозка российского сырья привлекательна для связанных с G7 операторов прежде всего из-за высокой стоимости фрахта, говорит старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам «Эйлер» Андрей Полищук. По его словам, устойчивость этого тренда во многом будет зависеть от геополитики — пока дисконты на российскую нефть и стоимость фрахта остаются высокими, но в долгосрочной перспективе он ожидает их сокращения.

Директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев также связывает привлекательность перевозки российской нефти для связанных с G7 операторов с ценой сырья ниже потолка и сохраняющейся высокой премией за риск. Но, по его словам, если Urals вновь превысит уровень в $60 за баррель, такие судовладельцы будут вынуждены уйти с рынка. Рост доли западного флота аналитик считает временным явлением в условиях сохраняющегося доминирования теневого флота. По его словам, увеличение легального тоннажа вряд ли снизит премию за перевозку из-за структурного дефицита танкеров.

Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин указывает среди причин увеличения доли греческих танкеров осложнение судоходства в Красном море.

По его оценке, даже альтернативный маршрут Саудовской Аравии через Суэцкий канал и нефтепровод SUMED не позволил сохранить прежние объемы отгрузок из порта Янбу в июле, что дополнительно сократило рынок для легальных перевозчиков. Сказались, вероятно, и условия в Черном море, способствовавшие росту ставок фрахта и премии за риск, указывает он.

По предварительным данным CAS, в июле морской экспорт российской нефти составил 4,3 млн баррелей в сутки (б/с), что на 7% меньше, чем в июне, но на 26% больше, чем годом ранее. По объему месячных поставок это второй показатель в 2026 году. В частности, экспорт в Китай вырос на 18% месяц к месяцу и на 12% год к году, до 1,01 млн б/с; поставки в Индию сократились на 58% к июню и на 39% относительно июля 2025 года, до 994 тыс. б/с. В то же время экспорт российской нефти в Сингапур в июле вырос более чем в два раза месяц к месяцу, до 456 тыс. б/с. Как уточняют аналитики, эти данные включают перевалку грузов с судна на судно в водах Юго-Восточной Азии.

Ольга Озембловская