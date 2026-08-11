Ввоз автозапчастей из Китая в Россию увеличился на 15% с начала года
Экспорт автомобильных запчастей и комплектующих из Китая в январе—июле вырос примерно на 15%, до $1,3 млрд, рассказала “Ъ” директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. Это максимальный результат за всю историю наблюдений и подтверждение усиления китайского направления на рынке, говорит топ-менеджер.
Данные, согласно уточнению «Рольфа», предварительные. Статистика за июль Таможенным управлением КНР пока не опубликована. В январе—июне поставки выросли на 14,3%, до $1,19 млрд, следует из таможенных данных.
Динамика, по оценке партнера SBS Дмитрия Бабанского, в первую очередь связана с увеличением парка китайских автомобилей, которые, очевидно, нуждаются в сервисе. Эксперту вторит руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Владимир Андреев: для китайских машин детали из КНР — первосортный оригинал, а не компромиссное решение.
Подробнее — в материале «Ъ» «Точность в деталях»
Увеличение поставок автокомпонентов из Китая связано с ростом деятельности китайских компаний в России, которые наращивают локализацию, открывают дилерские центры и развивают сервисную инфраструктуру. Юлия Трушкова из «Рольфа» отмечает, что доверие к автокомпонентам из КНР растет, особенно к оригинальным деталям для Geely, Haval, Chery и других брендов, так как производители налаживают логистику и открывают крупные склады в стране.
Китайские производители закрывают потребности владельцев не только китайских автомобилей, но и европейских, корейских, а также российских машин после ухода ряда зарубежных брендов. По словам Владимира Андреева из Fresh, потребители готовы выбирать китайские запчасти из-за их соотношения цены и качества, поскольку переплачивать в три раза за европейскую деталь готовы не все. Основные производственные линии запчастей собственной торговой марки «Рольфа» — «Роспарт» — также находятся в Китае, и компания планирует значительно расширить ассортимент этих позиций.