Ввоз автозапчастей из Китая в Россию увеличился на 15% с начала года

Экспорт автомобильных запчастей и комплектующих из Китая в январе—июле вырос примерно на 15%, до $1,3 млрд, рассказала “Ъ” директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. Это максимальный результат за всю историю наблюдений и подтверждение усиления китайского направления на рынке, говорит топ-менеджер.

Данные, согласно уточнению «Рольфа», предварительные. Статистика за июль Таможенным управлением КНР пока не опубликована. В январе—июне поставки выросли на 14,3%, до $1,19 млрд, следует из таможенных данных.

Динамика, по оценке партнера SBS Дмитрия Бабанского, в первую очередь связана с увеличением парка китайских автомобилей, которые, очевидно, нуждаются в сервисе. Эксперту вторит руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Владимир Андреев: для китайских машин детали из КНР — первосортный оригинал, а не компромиссное решение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Точность в деталях»