В ЕЦБ предложили способы сделать Парижское соглашение более работоспособным

Заключение в 2015 году Парижского соглашения способствовало развитию глобального регулирования в области климата, однако мер, которые принимаются в его рамках, недостаточно, пишут в своем исследовании аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) Дирк Бредерс и Франческо Монджелли. Авторы отмечают, что тема климата в последнее десятилетие часто отходила на второй план на фоне геополитики, мировой инфляции и пандемии. Между тем откладывание усилий по сокращению выбросов увеличивает будущие затраты и риски необратимых изменений.

Парижское соглашение остается ключевым ориентиром, но нужно изменить подход к его реализации, считают аналитики и выделяют пять практических рычагов, применение которых ускорит переход к низкоуглеродной экономике. Первый — повышение платы за выбросы углерода, с тем чтобы она соответствовала их «социальной стоимости». Второй рычаг — раскрытие климатических данных бизнесом по стандартам МСФО и CSRD/ESRS. Третий — налог на сверхприбыль от продажи ископаемого топлива (windfall profit) для финансирования энергоперехода и стимулирования сокращения выбросов. Наконец, еще два рычага — масштабирование применения возобновляемых источников энергии и развитие профильных финансовых инструментов, например климатических облигаций, в первую очередь для бедных стран.

Подробнее — в материале «Ъ» «С углерода хотят спросить жестче».