С углерода хотят спросить жестче

Парижское соглашение — это незаменимый инструмент климатической политики, но его необходимо сделать реально работающим, фактически ужесточив подходы к углеродному регулированию, следует из исследования аналитиков Европейского центрального банка. В числе предложений — повышение платы за углерод в виде налога на выбросы парниковых газов или покупки соответствующих квот, изъятие сверхдоходов добывающих компаний от продажи ископаемого топлива, субсидирование адаптации бедных стран к изменениям климата. Российские эксперты считают, что к подобным предложениям следует относиться с осторожностью, отмечая, что усиление климатического регулирования должно происходить с учетом национальной специфики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Заключение в 2015 году Парижского соглашения способствовало развитию глобального регулирования в области климата, однако мер, которые принимаются в его рамках, недостаточно, пишут в своем исследовании аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) Дирк Бредерс и Франческо Монджелли. Напомним, участники соглашения (сейчас это 194 страны, включая РФ) взяли на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, с тем чтобы не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете более чем на 2 °С от доиндустриального уровня (обычно под ним понимают период 1850–1900 годов).

Авторы отмечают, что тема климата в последнее десятилетие часто отходила на второй план на фоне геополитики, мировой инфляции и пандемии. Между тем откладывание усилий по сокращению выбросов увеличивает будущие затраты и риски необратимых изменений.

Парижское соглашение остается ключевым ориентиром, но нужно изменить подход к его реализации, считают аналитики и выделяют пять практических рычагов, применение которых ускорит переход к низкоуглеродной экономике.

Первый — повышение платы за выбросы углерода, с тем чтобы она соответствовала их «социальной стоимости» (SCC; оценка экономического ущерба, связанного с попаданием в атмосферу тонны углекислого газа). По оценкам авторов, SCC достигает $51–185 за тонну CO2, тогда как в среднем в мире расходы компаний на климатические цели (углеродные налоги, квоты и пр.) составляют лишь около $5 на тонну выбросов. Поэтому предлагается расширить использование этих механизмов в сочетании с мерами «по обеспечению справедливости» (прямые денежные выплаты тем, кто тратится на климатические проекты, субсидирование и финансирование адаптации к изменениям для стран с низким уровнем дохода).

Второй рычаг — раскрытие климатических данных бизнесом по стандартам МСФО и CSRD/ESRS. Третий — налог на сверхприбыль от продажи ископаемого топлива (windfall profit) для финансирования энергоперехода и стимулирования сокращения выбросов. Наконец, еще два рычага — масштабирование применения возобновляемых источников энергии и развитие профильных финансовых инструментов, например климатических облигаций, в первую очередь для бедных стран.

По словам директора «КарбонЛаб» Михаила Юлкина, новый сигнал авторов исследования состоит в том, что они рассматривают вместе два климатических трека — митигацию (смягчение последствий изменения климата) и адаптацию.

С этой точки зрения меры по снижению выбросов парниковых газов — это способ снизить риски от изменения климата и тем самым защитить людей, активы, экономики в целом и обеспечить финансовую стабильность, отмечает эксперт.

Объединение адаптации и митигации логично, поскольку оба подхода усиливают друг друга, считает руководитель проектов компании Strategy Partners Анна Васильева. Но в документе, по ее словам, скорее можно выделить практический подход к достижению целей Парижского соглашения. Авторы из ЕЦБ, по сути, предлагают ужесточить требования к его участникам. Однако, отмечает эксперт, при обсуждении климатической повестки важно избегать излишней идеологизации, например РФ находится вне европейского климатического контекста и следует собственной траектории развития.

Реализация предложений ЕЦБ «требуют крайне взвешенного подхода», соглашается зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по экологии и климатической политике Иван Жидких. Для российской экономики, в которой значительная доля занятости, экспорта и инвестиций связана с энергоемкими отраслями, «механическое усиление климатического регулирования означало бы существенный рост издержек бизнеса, снижение конкурентоспособности и сжатие ресурсов для модернизации», считает представитель РСПП.

Анна Королева