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Администрация Трампа аннулировала более 175 тысяч виз иностранцев

Госдепартамент США аннулировал более 175 тыс. виз иностранцев за второй срок президента Дональда Трампа, сообщает Reuters. Большинство виз было аннулировано после «инцидентов с правоохранительными органами».

Согласно заявлению, аннулирование затронуло иностранцев, которые:

  1. нарушили условия визы,
  2. совершили преступления,
  3. призывали к насилию в отношении граждан США,
  4. совершили мошенничество в отношении американцев,
  5. злоупотребляли иммиграционной системой,
  6. угрожали национальной безопасности.

Основными причинами для аннулирования визы стали нападения, вождение в нетрезвом состоянии, а также кражи и преступления, связанные с наркотиками. Кроме того, посольство США в Северной Африке отозвало более 100 виз родителей, занимавшихся «родильным туризмом», а также несколько виз иностранцев, которые «праздновали» убийство консервативного активиста Чарли Кирка.

В январе Госдепартамент сообщал об аннулировании более 100 тыс. виз, что на тот момент стало рекордом — показатель вдвое превышал количество виз, аннулированных при бывшем президенте Джо Байдене в 2024 году.

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