Госдеп США аннулировал более 100 тысяч виз в 2025 году

Администрация президента США Дональда Трампа в 2025 году аннулировала более 100 тыс. виз. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Государственного департамента Томми Пиготт в социальной сети X. Как сообщает Newsweek, показатель стал рекордным за последние годы.

Это число более чем вдвое превышает количество виз, аннулированных при экс-президенте США Джо Байдене в 2024 году (40 тыс. виз).

По словам господина Пиготта, среди аннулированных виз — тысячи выданных иностранным гражданам, которые были обвинены или осуждены за преступления, включая нападение, кражу и вождение в нетрезвом виде.

Госдепартамент также сообщил телеканалу Fox News, что аннулирование касалось в основном путешественников, которые просрочили деловые или туристические визы. Кроме того, в отчете отмечалось, что почти 500 студентов лишились виз из-за хранения и распространения наркотиков.