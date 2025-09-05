В Бурятии планируют разработать апатитовое месторождение за 63 млрд рублей

Русская медная компания, Минвостокразвития и правительство Бурятии в рамках Восточного экономического форума подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по строительству рудника и обогатительной фабрики на Ошурковском месторождении апатитовых руд. Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале, инвестиций в проект составит 63 млрд руб., будет создано 600 новых рабочих мест. Налоговые отчисления «в период реализации проекта» составят около 50 млрд руб.

Глава Бурятии также подчеркнул, что инвестор будет реализовывать проект «с учетом экологической ответственности за озеро Байкал». В рамках освоения месторождения будет построена обогатительная фабрика проектной мощностью 14 млн тонн руды в год. Апатитовый концентрат планируется использовать для производства удобрений.

Инвестиции также включают в себя затраты на геологическое изучение месторождения, подготовку технико-экономического обоснования и утверждение временных разведочных кондиций, разработку и согласование проекта опытно-промышленной отработки, в том числе государственную экологическую экспертизу. Запуск рудника в эксплуатацию намечен на 2030 год.

Влад Никифоров